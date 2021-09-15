Душанбе, , 11:19 — REGNUM Бремя ответственности за миграционные кризисы, вызванные действиями стран Запада, не намерена разделять Россия. Об этом 15 сентября заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил Лавров, мигранты появляются из стран, которые были «разбудоражены» Западом, таких как Афганистан и Ирак, и в то же время «западные коллеги как раз и возвышают свой голос, называя действия белорусской стороны «гибридной войной».

Также он напомнил, что в первый раз тема нелегальной миграции появилась после того, как НАТО разбомбило Ливию, разрушив ливийскую государственность, и в Европу хлынул поток мигрантов.

«Когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Мы не собираемся делить бремя ответственности за то, что было не только не поддержано нами, а было нами осуждено», — подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время в Москве ожидают от Вашингтона объяснений по поводу вмешательства США в дела России.