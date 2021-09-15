Домбай, Карачаево-Черкесия, 15 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии проводится проверка после схода ледника в горах. В зону ЧП попала группа туристов из Москвы, Красноярского края и Нижнего Новгорода. Есть погибшие и пострадавшие. Следственный комитет 14 сентября организовал доследственную проверку сразу после поступления сообщения об инциденте, на тот момент говорилось об одном погибшем и троих пострадавших, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«В следственные органы Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике поступило сообщение о том, что в результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из города Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края. Из них один человек погиб, трое — получили травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что число жертв стихии увеличилось до двух. Погибшие и пострадавшие — женщины, которые совершали восхождение, не зарегистрировавшись в МЧС. Спасатели спустили всех пострадавших вниз и передали медикам.