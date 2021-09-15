Москва, 15 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов выступят на в чемпионате мира по лыжероллерам, который пройдёт в Италии. Об этом 15 сентября сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

(сс)Granada Александр Большунов

«На чемпионате мира по лыжероллерам выступят восемь спортсменов из моей группы», — цитирует Бородавко ТАСС.

Помимо Большунова и Спицова, это Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Александр Терентьев, Мария Истомина, Анна Грухвина и Яна Кирпиченко.

Чемпионат мира по лыжероллерам состоится в итальянском Валь-ди-Фьемме с 16 по 19 сентября.