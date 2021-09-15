Жуковка, Брянская область, 15 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обнаружил на прогулке житель Жуковки Брянской области. За находку он получил денежное вознаграждение, сообщили ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Брянской области Патроны времён войны

Мужчина в овраге недалеко от своего дома обнаружил три ящика с патронами. Заржавевшие боеприпасы он решил передать в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии зарегистрировали добровольную сдачу, патроны направлены на экспертизу, а мужчина получит положенное по закону денежное вознаграждение.

С начала 2021 года жители Брянской области добровольно сдали более 30 единиц оружия, свыше 1,7 тысячи патронов и 7,5 кг взрывчатых веществ. Общая сумма вознаграждения, выданного гражданам, превысила 500 тысяч рублей.