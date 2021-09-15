Москва, , 11:15 — REGNUM Отменить техосмотр одним законопроектом нельзя, считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

Автомобили Дмитрий Туркин © ИА Красная Весна

«Отменить техосмотр одним законодательным ударом никак нельзя. Он прописан и в другом, международном документе — техрегламенте «О безопасности колесных транспортных средств» Таможенного союза. А изменения там, при махровой бюрократии ЕврАзЭс, — это долгое и гиблое дело», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

Он также напомнил о Венской конвенции, а также о законе «О безопасности дорожного движения», где в статье 17 говорится, что «находящиеся в эксплуатации на территории РФ транспортные средства подлежат техническому осмотру, проведение которого предусмотрено законодательством в области технического осмотра транспортных средств».

Отметим, что эксперты также указали на то, что законопроектом не вносятся изменения в закон об ОСАГО и получается, что если истек срок действия диагностической карты (техосмотра) и при этом ДТП произошло вследствие неисправности транспортного средства страховые ничего не платят.

Таким образом, делают они вывод, что ОСАГО становится еще более бесполезным.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об отмене техосмотра внесли в Госдуму парламентарии от «Единой России». Согласно документу, техосмотр останется необходим только в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

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