Медногорск, Оренбургская область, 15 сентября, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области суд первой инстанции вынес решение об административном наказании в отношении медно-серного комбината. Предприятие оштрафовано на 800 тыс. рублей за грубое нарушение требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба городского суда.

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В ведомстве также отметили, что в отношении должностных лиц комбината приняты решения о передаче материалов дел в орган предварительного расследования в связи с выявлением признаков уголовно-наказуемого деяния.

Как уже сообщалоИА REGNUM, в апреле 2021 года на территории медеплавильного цеха произошло ЧП. На рабочего обрушился флю­совый бункер загрузки шахтных печей. Молодой человек скончался. По факту гибели работника медно-серного комбината было возбуждено уголовное дело.