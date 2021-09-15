Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Начальник отдела полиции № 5 управления МВД России по Ростову-на-Дону попал под следствие за превышение должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

Следователи полагают, что сотрудник правоохранительных органов с мая по август 2020 года распорядился отремонтировать дом и личный автомобиль своему заместителю. При этом работы должны были быть проведены за счёт подчинённого.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.