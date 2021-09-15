Красноярск, 15 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В аэропорту Красноярска завершилась реконструкция магистральной рулежной дорожки (МРД). Ввод объекта в эксплуатацию позволит повысить уровень безопасности полётов и увеличить пропускную способность в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Harlottin В аэропорту Красноярска

Как отмечается, решение о реконструкции было принято в 2018 году в ходе приезда в регион президента России Владимира Путина. Средства были выделены из федерального бюджета.

Новая МРД повторяет длину взлётно-посадочной полосы — почти 2,7 км. Торцы ВПП соединили с рулёжной дорожкой, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

Гендиректор аэропорта Андрей Метцлер назвал открытие нового объекта историческим для города и края событием. По его словам, теперь главный красноярский аэровокзал сможет принимать до 24 рейсов в час вместе 12. То есть самолёты будут садиться и взлетать каждые три минуты.

«У нас есть все предпосылки для создания в Красноярске опорного авиатранспортного узла федерального международного уровня. Красноярский край — оптимальная площадка для организации транспортного коридора к Арктической зоне», — добавил глава региона Александр Усс.

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