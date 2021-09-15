Москва, 15 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Европейский парламент 15 сентября рассмотрит резолюцию об отношении с Россией, где фактически призывают не признавать итоги выборов в Госдуму, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

«При этом заранее подготовленный еще в июле проект резолюции, который трудно назвать иначе как противоправный и антироссийский, было предложено дополнить еще более антироссийскими пассажами. Недаром некоторые участники парламентских дебатов сравнили итоги этого обсуждения едва ли не с объявлением нам тотальной войны. В самом проекте есть и то, во что следует (по мнению ЕП) превратить наше Отечество — в подобие нынешней Украины, а сделать все это предполагается по так называемому «белорусскому сценарию», — отметил член Совфеда Андрей Климов в телеграм-канале.

По его мнению, «весь этот зарубежный цирк, заранее подгаданный к началу наших выборов, весь этот бешеный антироссийский принтер ЕП, регулярно изрыгающий русофобские декларации, ничего общего не имеет ни с юрисдикцией самого Евросоюза (мы в нем не состоим и туда не стремимся), ни с Уставом ООН, ни с другими общепринятыми нормами международного права, даже с нормами морали и обычной порядочностью».

Завтра, 16 сентября, состоится заседание комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, проинформировал Климов, заседание будет посвящено резолюции ЕП и проблеме вмешательства в выборы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авторы документа, опубликованного 13 сентября, заключили, что ЕС должен быть готов не признавать новый состав Госдумы и рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями. Это произойдет в том случае, если предстоящие выборы в Государственную думу признают нечестными и противоречащими принципам демократии.