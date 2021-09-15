Джакарта, 15 сентября 2021, 11:12 — REGNUM Правительство Индонезии предупредили о третьей волне пандемии в стране, сообщает Kompas.
«Мы должны проявлять бдительность и соблюдать дисциплину в протоколах здравоохранения, чтобы не допустить третьей волны в следующие несколько месяцев», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито.
Пик первой волны пандемии приходится на январь 2021 года, второй пик — на апрель 2021 года.
За время пандемии в Индонезии выявили 4 174 216 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что число случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться.
Подробнее в материале: Индонезия не вошла в список стран с наибольшим числом случаев COVID-19