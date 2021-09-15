Джакарта, , 11:12 — REGNUM Правительство Индонезии предупредили о третьей волне пандемии в стране, сообщает Kompas.

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«Мы должны проявлять бдительность и соблюдать дисциплину в протоколах здравоохранения, чтобы не допустить третьей волны в следующие несколько месяцев», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито.

Пик первой волны пандемии приходится на январь 2021 года, второй пик — на апрель 2021 года.

За время пандемии в Индонезии выявили 4 174 216 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что число случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться.

Подробнее в материале: Индонезия не вошла в список стран с наибольшим числом случаев COVID-19