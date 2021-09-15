Правительство Индонезии предупредили о новой волне пандемии
Джакарта, 15 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Правительство Индонезии предупредили о третьей волне пандемии в стране, сообщает Kompas.
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«Мы должны проявлять бдительность и соблюдать дисциплину в протоколах здравоохранения, чтобы не допустить третьей волны в следующие несколько месяцев», — заявил представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито.
Пик первой волны пандемии приходится на январь 2021 года, второй пик — на апрель 2021 года.
За время пандемии в Индонезии выявили 4 174 216 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что число случаев COVID-19 в стране продолжает снижаться.
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