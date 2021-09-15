Вашингтон, 15 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Пять компаний выбраны для содействия NASA в проведении разработок, связанных с будущим применением лунного посадочного модуля. Между ними распределят $146 млн, говорится в заявлении, опубликованном 14 сентября на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Nasa.gov Высадка на Луну

Ведомство намерено работать с Blue Origin, SpaceX, Dynetics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Максимальную сумму в рамках контракта получит Dynetics — $40,8 млн, а минимальную — SpaceX, $9,4 млн.

Компаниям предстоит доработать концепцию посадочного модуля таким образом, чтобы обеспечить «равномерный темп полетов экипажа на лунную поверхность» в рамках программы Artemis. На работу отведено 15 месяцев.

Специалисты в частности должны будут найти решения для снижения рисков, связанных с полётами к Луне.

В апреле NASA заключило контракт на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX. Его стоимость — $2,9 млрд. Blue Origin и Dynetics, чьи заявки ведомство отклонило, оспорили контракт в суде. Пока он приостановлен до 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, доставка астронавтов на Луну входит в третий этап программы NASA под названием Artemis. О ней было объявлено в 2019 году.

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