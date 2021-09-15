Жители Удмуртии сдали более 3 тыс. тестов на коронавирус за сутки
Ижевск, 15 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15 сентября провели 1 636 891 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3123 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4233 исследования.
Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 16 летальных случаев.
Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1779 человек.
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