Ижевск, 15 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано 16 летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 41, 55, 58, 65, 69, 80, 86, 88 лет и 91 года, а также мужчины в возрасте 63, 65, 66, 71, 73 и 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1779 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 сентября в регионе выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 227 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 971 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7264 жителя.

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