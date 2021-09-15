Тверь, 15 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Тверской области сельскохозяйственные работы идут более быстрыми темпами, чем в 2020 году — на данный момент убрано 53% всей посевной площади. Вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий обсуждались в ходе посещения 14 сентября губернатором Тверской области Игорем Руденей ЗАО «Калининское». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Глава региона побывал на ферме предприятия, провёл встречу с трудовым коллективом, ознакомился с парком уборочной техники.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сельское хозяйство — это образ жизни. Нет в Тверской области человека, который бы равнодушно относился к этой отрасли. Но необходимо создавать и достойные условия жизни на селе — это здравоохранение, дорожная инфраструктура», — отметил глава региона в ходе поездки.

На встрече с губернатором обсуждался вопрос строительства в посёлке Загородный, где проживает часть сотрудников предприятия, фельдшерско-акушерского пункта или офиса врача общей практики, а также дома культуры. Игорь Руденя ответил, что регион окажет содействие в решении данных вопросов. Также обсуждалось привлечение молодых специалистов в отрасль, их поддержка.

В ходе поездки на предприятие Игорь Руденя побывал в цехе по производству молочной продукции, в том числе сливочного масла — новая линия была запущена в декабре 2020 года. Глава региона отметил, что на производстве используется натуральное сырье, что делает продукцию популярной у жителей Тверской области и других регионов. Также в 2021 году предприятие увеличило поголовье крупного рогатого скота, по сравнению с прошлым годом возросло производство молока, увеличились объемы реализации выпускаемой продукции.

В настоящее время на полях агропредприятия идёт уборка кукурузы. В общей сложности посевная площадь в ЗАО «Калининское» в 2021 году составила 2 245 га, планируется заготовить 40 тыс. тонн кормов. Игорь Руденя ознакомился с парком автотехники ЗАО «Калининское», задействованной в работах. На вооружении у предприятия — современные тракторы и универсальные кормоуборочные комбайны для уборки как кукурузы, так и различных трав. Финансовую поддержку в обновлении автопарка оказало предприятию правительство региона.

«Считаем, что это хороший урожай. Специалисты ЗАО «Калининское» потрудились на славу. Наши корма — это травяной силос и кукуруза, и это даёт сбалансированное питание для животных, а значит и качественное молоко. Нашему предприятию оказывается поддержка со стороны Правительства Тверской области, более 25 млн субсидий получили. Оказывается помощь в расширении ассортимента нашей продукции в федеральных сетях», — рассказал генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Оводков.

Отметим, что в целом в Тверской области сельскохозяйственные работы идут более быстрыми темпами, чем в 2020 году. Общая посевная площадь к уборке в 2021 году составляет 93,6 тыс. га. Сейчас убрано 49,2 тыс. га или 53% от всей посевной площади.