Киев, 15 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Выделение второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины в размере свыше €600 млн одобрила Еврокомиссия (ЕК). Об этом 15 сентября сообщил украинский президент Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

Украина и ЕС

«Я приветствую решение Европейской комиссии предоставить Украине второй транш в размере €600 млн», — написал он в своем сообщении.

Также Зеленский выразил за благодарность ЕС, председателю ЕК Урсуле фон дер Лейен и вице-председателю ЕК Валдису Домбровскису за их положительную оценку проводимых на Украине реформ.

«Это свидетельство того, что Украина и ЕС солидарны в преодолении вызовов, борьбе с COVID-19», — добавил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинское правительство разработало план на случай снижения объёмов транзита российского газа через газотранспортную систему (ГТС) страны.