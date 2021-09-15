Ижевск, 15 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15 сентября выявили 228 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 227 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 49 971 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 40 детей в возрасте до 14 лет и 34 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 154 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 40 928 человек. Скончались 1779 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 15 летальных случаев, накануне скончались 16 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 7264 жителя. Из числа получающих лечение 6117 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1443 человека — в состоянии средней степени тяжести, 264 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации в республике до 14 сентября прививку от коронавируса сделали 378 389 человек. Второй компонент препарата получили 314 322 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник-лайт» сделали 34 514 человек.

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