Уфа, 15 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В одном из районов Башкирии намерены установить ветровые электростанции. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба корпорации развития республики.

(сс) _Alicja_ Ветровые электростанции

Сообщается, что сотрудники корпорации сформировали предложение по установке в Зилаирском районе многофункциональных, безопасных и экологичных источников электроэнергии. Они предлагают инвесторам разработанный проект создания ветровых электростанций.

«Формируя бизнес-предложения, мы показываем все возможности нашей республики и значительно облегчаем задачу инвесторам, выбирающим отраслевую направленность производства. Кроме того, увеличивается налоговая генерация, а местные жители обеспечиваются рабочими местами. В частности, реализация данного проекта позволит снизить зависимость экономики района от растущих цен на традиционное топливо», — приводит пресс-служба слова гендиректора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что в разработанном предложении уже содержатся необходимые финансово-экономические показатели, подобранная инвестплощадка, а также предлагаемые меры господдержки. На реализацию данного инвестиционного проекта необходимо направить 425,8 млн рублей. В случае его реализации будет создано пять рабочих мест.