Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Петербурге осудили бывшего главного бухгалтера городской больницы Святого Великомученика Георгия, присвоившую свыше 11 млн рублей. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница св. Георгия

В суде следствию удалось доказать, что, будучи главным бухгалтером больницы, Надежда А. с февраля 2016 по июнь 2020 года пользовалась служебным положением и систематически незаконно завышала себе зарплату. Также она перечисляла денежные средства на счета своей матери и дочери, которые фактически в больнице не работали. Под видом выплаты зарплаты она смогла присвоить свыше 11 млн рублей.

«Вину в совершении преступления женщина признала в полном объеме, частично добровольно возместила причиненный ущерб», — рассказали в ведомстве.

С учетом смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении малолетнего ребенка, суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет.

«Приговор не вступил в законную силу», — добавили в ведомстве.