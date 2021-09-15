Оттава, 15 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Фред Стэнфилд умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщила Ассоциация выпускников Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Фред Стэнфилд скончался в возрасте 77 лет. Ассоциация выпускников НХЛ глубоко опечалена. Он делал каждую команду, в которой играл, лучше», — говорится в сообщении.

Стэнфилд выступал за клубы «Чикаго Блэкхоукс», «Бостон Брюинз», «Миннесота Норт Старз», «Баффало Сэйбрз». Всего на его счету 914 матчей в НХЛ, в которых набрал 616 очков — 211 голов и 405 результативных передач.

Стэнфилд стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона» — в 1970 и 1972 годах.