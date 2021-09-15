Чита, 15 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Забайкальском крае накануне Единого дня голосования создан наблюдательный штаб площадью 340 квадратных метров. Как сообщает 15 сентября пресс-служба правительства региона, там смогут разместиться порядка 85 человек (волонтеров, общественных наблюдателей, представителей политических партий) для оперативного выявления нарушений и соблюдения законности при проведении выборов.

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«В штабе предусмотрено несколько рабочих зон, панель, на которую будет транслироваться в режиме онлайн видео с самых крупных избирательных участков, где будут голосовать более 75% избирателей. Кроме того, предусмотрена зона для работы горячей линии.

Здесь также есть возможность просмотреть видео с камер, но уже перемотать на тот момент, когда случилось нарушение, по мнению заявителя. Это зона снабжена автоматизированными рабочими местами, где будут находиться волонтеры из числа студентов — политологов, психологов, юристов», — пояснила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Единый день голосования 19 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания, 176 муниципальных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Несмотря на то, что на территории школ региона предстоит развернуть более 200 избирательных участков, образовательный процесс прерван не будет.

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