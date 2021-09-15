Москва, 15 сентября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Рост цен на недвижимость в РФ в 2020—2021 годах ограничил доступность ипотеки для самой молодой категории граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

AlexanderStein Ипотека

«Значительный рост цен на недвижимость в 2020—2021 годах, достигших максимальных значений за последние 10 лет, ограничил доступность ипотеки для большего количества граждан. Прежде всего снижение выдачи ипотеки было отмечено в самой молодой и менее обеспеченной возрастной группе граждан до 30 лет, — сказала Степанова. — К тому же заемщики моложе 30 лет традиционно на протяжении последних лет планомерно сокращают свою долю в объеме ипотеки. Это может быть связано с активным распространением идеи шеринговой экономики (экономики совместного потребления), приверженцами которой являются прежде всего молодые люди».

К тому же, как пояснила Степанова, с развитием удаленной формы трудовой деятельности, занятости на дому, фриланса молодежь все меньше хочет быть привязана к одному месту жительства, что также не способствует распространению ипотеки среди молодых людей.

«Так, число фрилансеров в России выросло с 14 млн человек в 2020 году до 71 млн человек в 2021 году. А доля фрилансеров среди граждан до 30 лет наибольшая», — уточнила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 года платежеспособный спрос на ипотеку наблюдался только среди материально обеспеченной категории граждан РФ.