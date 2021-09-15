Орел, 15 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Компания «Орёлоблэнерго» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизила тарифы на рынке предоставления услуг связи в восемь раз, об этом сообщили 15 сентября в пресс-службе ФАС России.

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Ранее ФАС установила, что АО «Орёлоблэнерго» поддерживала монопольно высокие цены на услуги по предоставлению опор для размещения линий связи на территории Орловской области. Антимонопольная служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание об установлении экономически обоснованного тарифа.

В настоящее время предписание ФАС исполнено — компания снизила тарифы в восемь раз, уточнили в ведомстве.