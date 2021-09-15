Москва, 15 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в поселениях Роговское и Вороновское сданы в эксплуатацию два новых пожарных депо, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный

Новые пожарные депо на четыре машиномест в Новой Москвы позволят повысить оперативность реагирования пожарных служб на чрезвычайные ситуации. Депо оборудованы всем необходимым для эффективной работы пожарных.

В 2022 году общее количество пожарных депо достигнет 17-ти. В ближайшие три года в ТиНАО планируется вести в эксплуатация 12 пожарных депо.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселении Вороновское ТиНАО. в пожарном депо размещены тренировочные снаряды для пожарных.

Читайте подробнне: «Внешне привлекательное» пожарное депо построят в Новой Москве