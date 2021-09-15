Пекин, 15 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Доля городских жителей Китая, не имеющих работы, в августе составила 5,1%, как и месяцем раньше. Об этом сообщает 15 сентября Государственное статистическое управление КНР.

Алексей Попов ИА Красная Весна В Китае

По данным ведомства, за восемь месяцев в стране было создано 9,38 млн новых рабочих мест. Доля безработных в возрастной категории 25−59 лет составляет 4,3%, в категории моложе 25 лет — 15,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам июля уровень безработицы составлял около 5%.

Китайское правительство в своих ежемесячных отчётах не приводит данные о занятости сельского населения. Это объясняется спецификой факторов, от которых зависит этот показатель.

По данным статистики, в 2020 году в Китае стало на 11,86 млн больше трудоустроенных, доля безработных при этом составила 5,2%. Правительство, таким образом, выполнило план по трудоустройству на 131,8%.

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