Кишинёв, , 11:00 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду 14 сентября подписала указ об освобождении от должности начальника Генштаба Национальной армии республики, командующего Национальной армией Игоря Горгана. Текс документа распространила пресс-служба главы государства.

Майя Санду European People's Party

Сообщается, что ранее все главы министерств единогласно одобрили это решение в ходе заседания, на котором председательствовала премьер-министр Наталья Гаврилица. Горган занимал должность с июля 2019 года.

Стоит отметить, что Горган также занимал должность главы Генштаба с 2013 по 2016. Его сняли с поста по обращению тогдашнего министра обороны Анатолия Шалару, который состоит в Партии национального единства Молдавии, выступающей за вхождение республики в состав Румынии.