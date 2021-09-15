Элиста, 15 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 573 летальных исхода среди пациентов с положительный результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемиологическая ситуация в Калмыкии стабилизируется, однако суточный прирост носителей коронавируса остаётся высоким. Ежедневно положительный результат теста на SARS-CoV-2 получают порядка 80 человек.