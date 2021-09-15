Челябинск, 15 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Челябинской области промышленность выросла за январь — июль. К такому же периоду 2020 года она показала 12%-й рост, сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Dersimiz.com Производство

В среднем по России рост составил 4,4%. А по Уральскому федеральному округу этот показатель равняется 5,5%.

Больше всего рост отмечен в сфере добычи полезных ископаемых — 39,8%. Также значительно выросли обрабатывающие производства и сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром.