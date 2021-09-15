Оренбург, , 10:58 — REGNUM Над Оренбургом несколько дней летают военные вертолеты. Оренбуржцы делятся фото и видео в соцсетях.

Вертолеты Style-kings.ru

Особой испуга и удивления военная авиация у горожан не вызвала. Реакция была адекватной. В комментариях люди указывают, что идут учения.

Напомним, на Донгузском полигоне с 11 по 25 сентября командно-штабные учения «Мирная миссия — 2021». Участниками станут более 4 тысяч военнослужащих стран Шанхайской организации сотрудничества.

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