Новосибирск, 15 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Новосибирске начнётся с 20 сентября. Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть.

Отопительный сезон

В мэрии уточнили, что руководители теплоснабжающих организаций Новосибирска должны перейти на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии объектам здравоохранения, социальной политики и организациям с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, детским садам, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, школам, профессиональным образовательным и высшим учебным заведениям.

По информации департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, с 20 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения социальных объектов, а с 22 сентября — объектов жилого фонда.