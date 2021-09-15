Пенза, 15 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Пензе объявили об окончании работы светомузыкального фонтана в этом сезоне. Планируется подготовка объекта к зимнему периоду, сообщает 15 сентября мэрия.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фонтан

У горожан и гостей областного центра до конца текущей недели есть возможность последний раз в этом году посмотреть светомузыкальное шоу. С 20 сентября на объекте начнутся технические работы по консервации фонтана с целью защиты коммуникаций и конструкции от погодных условий.

Музыкальное шоу демонстрируется ежедневно с 20:30 до 21:00. При холодной погоде динамический режим работы фонтана заменяют на стационарный.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционный осенний праздник фонтанов в государственном музее-заповеднике «Петергоф» отменили в 2021 году из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге. При этом фонтаны Нижнего парка будут работать в установленном режиме до 17 октября 2021 года включительно.

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