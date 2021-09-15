Душанбе, , 10:55 — REGNUM Россия готова разговаривать с Североатлантическим альянсом, но диалог должен быть профессиональным. Об этом 15 сентября по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Мы готовы разговаривать, но разговаривать профессионально, а не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс, который создавался для конфронтации, никакую стабильность на континенте не несёт, а, наоборот, это является элементом дестабилизирующим».

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При этом, добавил официальный представитель Кремля, Россия всегда сохраняла заинтересованность в налаживании конструктивных отношений с НАТО, однако сейчас российская сторона сталкивается с попыткой в ультимативной форме «навязать нам какую-то повестку дня», поэтому диалог на тех условиях, которые в Североатлантический альянс пытаются выдвигать Москве, является пока невозможным.

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