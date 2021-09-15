Сеул, , 10:54 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что Китай продолжит поддерживать мирный процесс на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

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Данное заявление он сделал 15 сентября в ходе встречи с министром иностранных дел Китая Ван И.

В ходе 40-минутной встречи глава государства отметил важную роль и вклад Пекина в мирный процесс, а также подчеркнул, что южнокорейское правительство вместе с мировым сообществом продолжит прилагать усилия для денуклеаризации и установления мира на Корейского полуострова.

Он также выразил надежду на развитие «стратегического партнёрского сотрудничества» между Сеулом и Пекином на основе договорённостей с председателем КНР Си Цзиньпином.

В свою очередь, глава МИД Китая отметил, что президент Мун Чжэ Ин построил с председателем КНР доверительные и дружественные отношения. Он также подчеркнул, что несмотря на пандемию коронавируса китайско-южнокорейские отношения сохраняют тенденцию к устойчивому развитию.

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