Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM В Ленинградской области утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год, она составит 12 тыс. рублей на человека. Об этом 15 сентября сообщает на сайте областной администрации.

Прожиточный минимум Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Согласно постановлению правительства Ленобласти, величина прожиточного минимума в Ленинградской области на 2022 год на душу населения составит 12 070 рублей, для трудоспособного населения — 13 156 рубль, для пенсионеров — 10 618 рублей, для детей — 11 708 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, прожиточный минимум в 2021 году составлял в регионе на душу населения 11 289 рублей, для трудоспособного населения — 12 231 рубль, пенсионеров — 9620 рублей, детей — 10 869 рублей.