Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области утвердили величину прожиточного минимума на 2022 год, она составит 12 тыс. рублей на человека. Об этом 15 сентября сообщает на сайте областной администрации.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Прожиточный минимум

Согласно постановлению правительства Ленобласти, величина прожиточного минимума в Ленинградской области на 2022 год на душу населения составит 12 070 рублей, для трудоспособного населения — 13 156 рубль, для пенсионеров — 10 618 рублей, для детей — 11 708 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, прожиточный минимум в 2021 году составлял в регионе на душу населения 11 289 рублей, для трудоспособного населения — 12 231 рубль, пенсионеров — 9620 рублей, детей — 10 869 рублей.