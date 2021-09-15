Воронеж, 15 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Работы по устранению аварии на водоводе на улице Урывского в Воронеже завершены утром 15 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж». Отметим, что жители двух десятков многоквартирных домов уже сутки остаются без воды.

Пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» На месте аварии

«В 09:52 работы на водоводе диаметром 1000 мм завершены. Воду открывают», — сообщил представитель пресс-службы.

Сколько времени займет восстановление водоснабжения в домах, пока не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за порыва водовода на улице Урывского утром 14 сентября жители части Левобережного и Железнодорожного районов остались без воды, часть удалось переключить на резервные линии. Работы шли 14 сентября, ночью и утром 15 сентября — пришлось менять аварийный участок трубопровода.