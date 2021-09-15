Элиста, 15 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 15 сентября. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В ковидных стационарах лечение получают 546 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние 27 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 2 992 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 29 466 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 26 683 носителя инфекции.