Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. На территории Бурятии в 2021 году зарегистрировано 137 лесных пожаров на общей площади 1,8 тысяч га. Это самый низкий показатель за последние 30 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

К примеру, в 2020 году произошло 527 лесных пожаров на площади 89,9 тысяч га, а в 2019 году — 597 пожаров на 269 тысяч га.

Столь низкого показателя в этом году удалось достичь в том числе благодаря благоприятной, дождливой погоде. В первые сутки тушили 94,3% возгораний. В числе наиболее частых причин возгораний — человеческий фактор и грозы.

«Всего за 2021 год выявлено 4 тысячи нарушений правил пожарной безопасности, рассмотрено более 2900 административных дел. Сумма наложенных штрафов превысила 11,6 млн рублей», — отметили в агентстве.

Добавим, что с 13 сентября в республике снят особый противопожарный режим, действовавший с 1 апреля. При этом в 2021 году режим ЧС республиканского масштаба из-за лесных пожаров не вводился ни разу.