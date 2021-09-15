Уфа, 15 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Свидетеля обвинили в отказе от дачи показаний в отношении лица, совершившего преступление в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

СУ СКР по Костромской области Суд

Сообщается, что ранее судимый 21-летний фигурант уголовного дела отбывает наказание в исправительной колонии (ИК-13) в Башкирии. Его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, которое было возбуждено по признакам применения другим осужденным насилия в отношении работников колонии.

«Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, подсудимый в присутствии понятых отказался сообщать следствию известные ему обстоятельства преступления, очевидцем которых он был», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал.

Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.