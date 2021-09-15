Афины , 15 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В ЕС должны осознавать возможность или даже вероятность прибытия очень большого числа мигрантов из Афганистана. Об этом заявил посол Германии в Греции Эрнст Райхель в интервью Афино-Македонскому информационному агентству 14 сентября.

Мигранты

Он подчеркнул, что на своей недавней встрече все министры внутренних дел ЕС разделяли эту оценку, а также мнение о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать неконтролируемых потоков многочисленных мигрантов в Европу.

«Нам придется — всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами — работать в регионе, чтобы предоставить беженцам, людям, находящимся в опасности, возможности в соседних странах и предложить гуманитарную помощь. Возможно, также в [самом] Афганистане, если мы сможем, и тем самым уменьшить давление, которое может возникнуть на наших границах», — отметил дипломат.

По его мнению, если партнеры по ЕС будут работать вместе, то они смогут сделать довольно многое. И тем не менее, нужно быть реалистами: даже наилучший пограничный контроль не сможет предотвратить прибытие мигрантов в ЕС, и когда это случится, важно проявить европейскую солидарность.