Киев, 15 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Еврокомиссия приняла решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующее решение утверждено утром 15 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, таким образом ЕС продолжает поддерживать Украину, её суверенитет и территориальную целостность, а также «работу по процветанию и тесной интеграции с ЕС».

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что этот транш даст Киеву возможность восстановить экономику после COVID-19.

«Углубляем наши отношения, продолжаем реформы, благодаря которым укрепится устойчивость Европы», — сказал он.

Свою благодарность поспешил выразить и президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что таким образом Брюссель выразил положительную оценку внедряемых Украиной реформ, и это «свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении вызовов и борьбе с COVID-19».

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все условия МВФ для получения очередного кредитного транша от фонда и ожидает выплат от фонда в ноябре-декабре.