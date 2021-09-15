Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге так и не открыли мост на Луганской — Объездной, на котором должны были закончиться ремонтные работы, сообщают водители.

Дорожные работы

Пустить движение по путепроводу планировали 15 сентября — такую дату анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга уточнили журналистам, что чиновники каждый день выезжают на мост и контролируют ход выполнения работ. С подрядчикам заключен договор до конца сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за закрытия моста на ремонт в городе усложнилась ситуация на дорогах.