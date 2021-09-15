Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор бывшему главе администрации Первомайского района Артуру Григоряну, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Экс-чиновнику назначено условное наказание.

К.Артём.1 Ларек

Судом установлено, что подсудимый с июня 2016 года по январь 2020 года чиновник запрещал подчинённым проводить проверки павильонов. Торговые точки долгое время продолжали работать незаконно. Сумма ущерба составила 14 млн рублей.

Артуру Григоряну назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.