Москва, 15 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в резкой форме отреагировал на некоторые комментарии своих подписчиков в Facebook и попросил их не ставить ему глупых мемов и смайликов. Соответствующую запись он сделал в комментариях к одному из своих постов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Друзья, большая просьба: не ставьте мне [глупые] мемы и идиотские смайлики. Мне 57 лет, я советский человек, трижды дед. Если хотите что-то сказать, напишите, но не надо этих [ужасных] ФБшных рисунков мне в ленту», — написал Рогозин.

Он пообещал «с резью на сердце» прощаться с теми подписчиками, которые будут злоупотреблять подобными реакциями в социальной сети: «Роскосмос — очень консервативная, реакционная и петроградская отрасль. Любит передовые технологии, но не любит нафталинновых «друзей».

Рогозин выразил надежду на понимание и передал привет с Байконура, где «ещё не остыл стартовый стол».