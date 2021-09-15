Афины , 15 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Германия и Греция сейчас находятся перед лицом больших возможностей благодаря программе «ЕС следующего поколения» и Европейской «Зеленой сделке». Об этом заявил посол Германии в Греции Эрнст Райхел в интервью AMNA 14 сентября.

Heiko S В Германии

По его словам, программа «ЕС следующего поколения» на греческой земле трансформирована в программу «Греция 2.0», которая получила много позитивных отзывов по всей Европе и действительно дает стране шанс на значительный прогресс и преодоление инвестиционного разрыва с другими странами. И иностранные инвесторы — а Германия является иностранным инвестором номер один в Греции — должны будут сыграть в этом важную роль, подчеркнул дипломат.

«Действительно, «Греция 2.0» фокусируется на цифровизации и зеленой энергетике, а Греция имеет все возможности для того, чтобы стать крупным примером успеха именно в этих областях. Вы, конечно, знаете о действительно крупных инвестициях немецкой электротехнической компании RWE в PPC в Западной Македонии, их объем — более миллиарда евро. Я думаю, что может прийти и гораздо больше», — считает Райхел, отмечая, что сейчас подходящий момент для наращивания инвестиций. Он выразил мнение, что «маяком» немецких инвестиций в Греции является новое здание аэропорта, которое было завершено досрочно в сравнении со многими другими региональными аэропортами.