Москва, 15 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В России ситуация с ценами на непродовольственные товары будет во многом зависеть от ситуации на мировых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала данные ЦБ РФ о том, что в России замедлился рост цен на непродовольственные товары.

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«Замедление роста цен на непродовольственные товары может быть связано со снижением спроса на ряд товаров, наиболее сильно подорожавших в предыдущий период, — сказала Долгова. — Так, было отмечено затоваривание в рознице по отдельным видам строительных материалов, что способствовало стабилизации цен на эти позиции и замедлению темпов роста цен по строительным материалам в целом. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от спроса, уровня затрат на производство и реализацию товаров, а также ситуации на мировых рынках».

По ее словам, годовая инфляция будет зависеть от ценовой динамики на основных мировых рынках, своевременной и адекватной реакции государства на эти процессы (например регулирования экспорта отдельных товаров), темпов восстановления экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Долгова назвала главные причины роста инфляции в РФ.