Сеул, , 10:43 — REGNUM Ракеты Северной Кореи, которые были запущены ранее, пролетели около 800 км, и максимальная высота их полета составила 60 км. Об этом 15 сентября сообщает Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Испытание ракеты КНДР Web.de

«По данным наших военных, дальность полета ракет составила 800 км, максимальная высота — 60 км», — говорится в сообщении.

При этом, по данным КНШ Южной Кореи, две баллистические ракеты были запущены КНДР утром 15 сентября с промежутком в несколько минут, после чего южнокорейские военные были приведены в повышенную готовность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее протест по поводу новых ракетных пусков выразило Северной Корее по дипломатическим каналам японское правительство.