Сеул, 15 сентября 2021, 10:43 — REGNUM Ракеты Северной Кореи, которые были запущены ранее, пролетели около 800 км, и максимальная высота их полета составила 60 км. Об этом 15 сентября сообщает Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.
«По данным наших военных, дальность полета ракет составила 800 км, максимальная высота — 60 км», — говорится в сообщении.
При этом, по данным КНШ Южной Кореи, две баллистические ракеты были запущены КНДР утром 15 сентября с промежутком в несколько минут, после чего южнокорейские военные были приведены в повышенную готовность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее протест по поводу новых ракетных пусков выразило Северной Корее по дипломатическим каналам японское правительство.