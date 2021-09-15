Иркутск, 15 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Инцидент в иркутском центре образования № 47, где 12-летнего ученика не пустили на уроки из-за хвоста на голове, стал поводом для объявления совещания по вопросу внешнего вида учащихся в образовательных учреждениях. Как сообщает 15 сентября пресс-служба правительства иркутской области, его в режиме видеоконференцсвязи проведёт министр образования региона Максим Парфенов.

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По его словам, данный конфликт не должен отразиться на школьнике. Подобные инциденты, их признаки нужно искоренять и решать на уровне администрации образовательного учреждения и родителей, считает чиновник.

«Задача школы дать образование и инструменты для развития, самовыражения детей, чтобы в последствии они могли стать успешными и уверенными в себе людьми. И если от родительской общественности поступают запросы на изменения внешнего вида учащихся, дресс-кода, эти пожелания должны быть не просто услышаны, но и учтены», — подчеркнул Максим Парфенов.

К участию в дискуссии будут приглашены руководители органов управления образования, директора школ и представители родительской общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в школы Иркутской области в новом учебном году пришли 341,2 тысячи школьников.

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