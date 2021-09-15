Жуковка, Брянская область, 15 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Центр физкультуры и спорта «Десна» с двумя бассейнами, ледовый дворец и обновленный стадион «Лесная поляна» официально открыли 14 сентября в Жуковке Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Www.bryanskobl.ru Спортивный центр в Жуковке

Реконструкция стадиона началась в мае 2021 года. Из областного бюджета на эти работы было выделено более 38 млн рублей — уложено искусственное футбольное поле, оборудованы беговые дорожки, установлены новые трибуны, проведено комплексное благоустройство. Скоро на стадионе начнутся регулярные тренировки.

Ледовый дворец в 2019 году попросили у губернатора любители-хоккеисты. Подрядчик приступил к работам в 2020 году, однако заканчивала объект, стоимостью 188 млн рублей на условиях софинансирования муниципалитета и области, другая компания.

Самым дорогим объектом стал Центр физической культуры и спорта «Десна» начал свою работу в 2021 году. Трёхэтажный спорткомплекс, на который потратили более 220 млн рублей, включает в себя два бассейна, универсальный спортзал, залы для единоборств и подготовительных занятий, а также сауну, массажный кабинет и другие вспомогательные помещения.

«Я рад вдвойне, потому что камень в него был заложен в 2004 году. При одном губернаторе, потом был второй губернатор, а я был третьим губернатором. Вчера было ровно шесть лет, когда меня избрали губернатором Брянской области. И за эти шесть лет был один вопрос в Жуковке: когда вы достроите бассейн? Видите, обещание выполнено. Хотя это было сложно», — сказал на открытии губернатор Александр Богомаз.

В 2012 году в Брянской области вводят в эксплуатацию четыре бассейна, пять ледовых дворцов и 11 футбольных полей.