Москва, 15 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Рост инфляции в России спровоцирован целым рядом устойчивых факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Picserver.org Инфляция

«Во-первых, возобновившимся в августе после двух месяцев небольшого снижения ростом мировых цен на основные виды продовольствия, в том числе зерновые, растительные масла, сахар. Во-вторых, ростом спроса на услуги, существенно подорожавшие по сравнению с прошлым годом: проживание в гостиницах (на 13,9%); страхование (на 6,6%); услуги пассажирского транспорта (на 5,8%); медицинские услуги (на 5,4%); бытовые услуги (на 4,9%); зарубежный туризм (на 4,9%); услуги ЖКХ (на 4,16%)», — сказала Долгова.

Данный сектор, как пояснила экономист, понес наибольшие убытки в период локдауна и, естественно, сейчас пытается компенсировать потери.

«По сравнению с июлем 2021 года существенно возросли цены на авиаперелеты в экономклассе (на 9,3%), услуги гостиниц (от 4,4% до 8,3%), туристические услуги на отдельных направлениях, аренда одно‑ и двухкомнатных квартир у частных лиц. Рост цен подстегнули и выплаты родителям школьников от государства — в ожидании увеличения спроса продавцы заранее подняли цены на ряд товаров», — пояснила экономист.

Она отметила, что подорожали также мониторы для настольного компьютера (на 3,2%), школьные тетради (на 2,7%), одежда (от 1,1% до 1,6%), шариковые авторучки (на 1,5%), учебники (на 1,2%).

«Еще более жесткие меры денежно-кредитной политики могут замедлить темпы инфляции, но не существенно», — также пояснила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что правительство РФ должно помочь Банку России в борьбе с инфляцией.